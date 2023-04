Dans cet épisode en partenariat avec la marque VELUX®, on parle des choix musicaux des artisans, de serrer des coudes, et de lumière naturelle, entre autres.

«Je ne sais pas si vous savez mais il y a quelque temps avec ma concubine on a acheté une maison à Saint-Brieuc. Ça veut dire que je suis officiellement Briochine, ce qui est, pardonnez-moi, le nom d'habitante le plus mignon du monde. Je vais être honnête avec vous, mes critères pour acheter une maison c'étaient: proche de la gare –comme la maison qu'on louait et qui me permettait d'être à la gare en sept minutes top chrono. Pour quelqu'un qui est tout le temps en retard comme moi, croyez-moi, c'est précieux.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune en partenariat avec VELUX.

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

