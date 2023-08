Dans cet épisode, on parle d'une ville remplie de LGBTQIA+, du Covid, et de trainer avec ses semblables, entre autres.

«Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été, vous savez on parle de "wokisme", ce mot qui me fait mal aux oreilles parce que j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. Moi, je trouvais ça cool d'être "woke". Et finalement maintenant il y a plein de gens qui disent que c'est pas cool. Donc on va prendre tous ces mots et on va les décortiquer. J'avais pris la Une d'un magazine probablement d'extrême-droite (je ne me rappelle plus exactement lequel) mais en gros, il y avait tout un tas de mots. Et dans les mots qu'il y avait, il y avait le mot "validisme". Et je me suis dit qu'on allait en parler. Aujourd'hui j'ai la chance d'en discuter avec Céline Extenso.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson pour Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney