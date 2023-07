Dans cet épisode, on parle d'un Skyblog, du «Y» dans les prénoms des mecs trans, et de tout ce que n'est pas Morgan mais que les gens disent de lui, entre autres.

«Bonjour et bienvenus dans ce nouvel épisode de Vulgaire. C'est l'été, il ya une série spéciale sur le "wokisme" –qui est un mot qui m'énerve particulièrement. Et aujourd'hui on va décortiquer tous les termes que ce mot-valise renferme. On a eu "islamo-gauchisme" avec Guillaume Meurice, "grossophobie" avec Kiyemis et Aline Thomas et aujourd'hui nous allons parler du fameux, du terrifiant "lobby LGBT" avec Morgan Noam.»

