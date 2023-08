Dans cet épisode, on parle de la Pride de Marseille, du concept de race, et de la convergence des luttes, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de la Pride de Marseille, du concept de race, et de la convergence des luttes, entre autres.

«–Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire, le dernier de cette série "wokisme". Et j'ai de la chance car je suis avec Sarah Mazouz qui est sociologue. Bonjour!

–Bonjour Marine, merci beaucoup pour votre invitation.

–Je suis trop contente. On s'est déjà rencontré parce que j'ai fait un podcast pour la Pride de Marseille, à une époque où j'étais pas tellement renseignée. On m'a dit: "On va parler intersectionnalité" et je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais adoré notre échange donc c'est pour ça que je suis très heureuse qu'on se retrouve ici pour mon podcast à moi. Ça veut dire quoi être sociologue, Sarah?

–Ça veut dire travailler sur la société.»

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson pour Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney