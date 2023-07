Dans cet épisode, on parle des complotistes, des chaises trop petites, et de solutions pour changer le monde, entre autres.



«–Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été on fait une série spéciale wokisme. On va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme: grossophobie, intersectionalité ou encore islamogauchisme. Et justement aujourd'hui j'ai avec moi deux personnes pour parler de la grossophobie. J'ai notamment Aline. Alors Aline tu es réalisatrice, journaliste, présidente de La Grosse asso, qui est une association qui parle de quoi du coup?

–Qui parle de grossophobie, c'est une association hyper woke.

–Merci Aline. Et puis j'ai aussi également avec moi Kiyemis. Tu es autrice, poète, journaliste et ut as écrit la livre Je suis votre pire cauchemar.

–Hello, hello.»

