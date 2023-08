Dans cet épisode, on parle de la radicalité écolo, du tas de livres sur son bureau, et des chiens qui aboient, entre autres.

«–Cet été dans Vulgaire, on va parler de "wokisme", un mot qui m'irrite un peu car je trouvais ça cool d'être "woke". Mais visiblement ça ne l'est pas. Dans ce podcast on a reçu Guillaume Meurice qui était le roi de "l'islamo-gauchisme". Et j'ai un peu l'impression que vous, on vous considère un peu comme la reine du "wokisme". Ça veut dire quoi, pour vous, "wokisme"?

–C'est surtout une espèce de mot qui a été transformé en insulte par l'extrême-droite pour définir, grosso-modo, un camp qui refuse les inégalités. Donc je suis "wokiste", bon bah très bien. Après, je dois dire que parfois je m'approprie ce mot: je me dis "je suis woke". Et parfois non, parce que ça vient quand même des batailles noires américaines pour les droits civiques.»

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast

Retrouvez aussi Sandrine Rousseau

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson pour Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney