Dans cet épisode, on parle de burlesque, des invité·es de «Vulgaire», et de Black Lives Matter, entre autres.

«–Aujourd'hui je suis avec Aude Vie de Jouy pour parler anti-racisme. On se connait depuis très longtemps. Tu es chanteuse et performeuse burlesque. Est-ce que c'est une bonne façon de te présenter?

–Oui. Je fais plein d'autres choses mais oui, c'est déjà bien.

–Toi, si tu devais te présenter, tu te présenterais comment?

–Je suis une artiste qui a beaucoup travaillé dans la musique pendant très longtemps j'ai été choriste. Et puis j'ai ensuite un peu quitté ce milieu pour des raisons de sexisme, etc. Et donc je me suis dirigée vers le milieu burlesque, qui permettait de faire plein de choses, notamment de fabriquer des choses avec ses mains.»

