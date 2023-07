Dans cet épisode, on parle de Berck, de compter sur son physique, et d'une Pina colada, entre autres.

«Alors oui, c'est l'été. Il fait extrêmement chaud. Oui, vous rêvez de siroter une pina colada ou un jus de goyave c'est selon. Oui, vous rêvez de vous dorer la pilule allongé sur une bouée flamant rose, les yeux mi-clos, le dernier Virginie Grimaldi posé délicatement sur votre poitrine mais bon... ce n'est malheureusement pas ce que je vous propose ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre votre chapeau, votre fouet et votre plus bel outfit d'aventurier car je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'une des plus grandes cité abandonnée de notre ère: la cité de Teotihuacan.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney