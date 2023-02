Dans cet épisode, avec Joana Balavoine, on parle de BD, de Biarritz, et de comment se remettre de ses addictions, entre autres.

«–Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. C'est le cinquième épisode de cette série consacrée aux drogues. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'ai de la chance, je reçois Joana Balavoine.

–Bonjour Marine.

–Où es-tu?

–Je suis au Pays Basque.

–Tu avais l'air de dire qu'il faisait froid quand même.

–La pièce dans laquelle je me trouve est fraiche. On a les températures qui sont un peu remontées.

–Joana, on te connait parce que tu a sorti il y a quelques mois une BD qui s'appelle Les lions endormis dans laquelle tu parles de ton addiction à la drogue. Je ne sais pas si tu as une drogue en particulier qui était ta drogue à toi.

–Moi j'ai surtout consommé de la cocaïne et du cannabis. Après il y a eu d'autres drogues mais mon addiction était vraiment portée sur ces deux-là.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney