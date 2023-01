Épisode 213 - Dans cet épisode, on parle de Selma Blair, de la chanson «ça s'en va et ça revient», et de la météo, entre autres. ​​​​​​​

Dans cet épisode, on parle de Selma Blair, de la chanson «ça s'en va et ça revient», et de la météo, entre autres.



«Bonjour à vous les vulgairos. Je vous écris depuis le train Paris-Saint Brieuc. J'ai dormi deux heures parce qu'en ce moment je n'arrive pas à décrocher de mon téléphone et à être fatiguée au bon moment. Pour m'occuper, j'écoute la dernière chanson de Miley Cirus en boucle, "Flowers", et je l'adore. Alors c'est marrant parce qu'en fait ce qu'il s'est passé c'est que pour répondre à son ex qui lui avait chanté la chanson de Bruno Mars, "j'aurai dû lui offrir des fleurs", et bien elle, elle a décidé de répondre en chanson: "je peux m'acheter des fleurs toute seule, écrire mon nom dans le sable toute seule". Alors moi déjà je trouve que cette façon de répondre c'est assez formidable mais quand même. J'ai un peu réfléchi à ce que moi je pourrais offrir à mes exs en chanson, sauf que bon au lieu de "m'acheter des fleurs toute seule", moi je crois que je pourrais dire "je peux pas répondre à mes textos toute seule, je peux te dire que c'est pas toi c'est moi toute seule, je peux bien sûr jamais me faire de cadeaux toute seule".





Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Documentaliste : Claire Jouault