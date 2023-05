Dans cet épisode, on parle d'un chevalier à double bois, d'une ligne de TUB, et de Jacotte, entre autres.

«Donc je reprends cette visite podcastique et je vous partage donc tout mon savoir accumulé car même si j'ai grandi à Saint-Brieuc, je ne connaissais pas bien ma ville. Du coup j'ai regardé sur Internet, j'ai lu le plus de livres possible, j'ai visité les archives municipales et je vous vous expliquer ce que j'ai compris dans ce second épisode.

Alors je vous avais laissé à côté de la cathédrale. Il se trouve qu'en face de la cathédrale de Saint-Brieuc il y a la préfecture où mon papi travaillait et où (gros hasard) il a signé le permis de conduire de la maman de ma meuf. Donc je crois qu'on peut vraiment dire qu'on était destinées à être ensemble... Il n'y a pas plus gros signe que ça. Mais donc à côté de cette préfecture, collé, il y a la Manoir de Quiquengrogne, qui est quand même le meilleur nom de manoir du monde.»

