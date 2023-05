Épisode 228 – Dans cet épisode, on parle d'une barque en brique, de Briomaglus et de «The Last of Us», entre autres.

Dans cet épisode, on parle d'une barque en brique, de Briomaglus et de The Last Of Us, entre autres...

«Vous le savez peut-être, mais pour récolter des sous pour la Marche des fiertés de Saint-Brieuc qui aura lieu le 1er mai prochain et dont, Elisa, ma concu fait partie de l'organisation. Et bien j'ai conçu et organisé des visites de Saint-Brieuc, la ville dans laquelle j'habite la moitié du temps. Pour l'instant j'ai fait la moitié des visites et j'ai récolté 1.800 euros, c'est un truc de fou. Mais je me suis dit que j'allais en faire un podcast. Mais je vais être honnête avec vous, moi je pensais comme Victorine Ouvrard qui fait partie du groupe les Loupiotes sauvages et dans sa chanson elle dit ça: “À Saint-Brieuc y a pas grand-chose, des mouettes sur les bâtiments, des bateaux, des vieux plein d'arthrose. C'est scandaleusement déprimant.”»

Vulgaire est un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast