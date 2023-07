Dans cet épisode, on parle de Dido, des petits hommes verts, et de l'été de Vulgaire, entre autres.

«Bienvenue la France qui a chaud! Aujourd’hui on va parler d'un truc terrifiant: les tweets de Bruno Attal! Non, on va parler de la venue sur Terre des extraterrestres, ce qui est quand même moins flippant. J'avoue les extraterrestres ça m'a jamais vraiment passionné. Moi, tant que personne de gluant et à trois yeux ne vient frapper à ma porte pour me sucer le cerveau en faisait “glup glup glup”, à priori ça me regarde pas. Et je respecte. Si on est seuls dans l'univers tant mieux ou tant pis, l'important c'est d'aimer sa vie. On dirat Christophe Maé. Évidemment dans ma jeunesse je regardais X-Files, mais moi ce qui m'intéressait c'était seulement de savoir si Murder et Scully allaient être ensemble. Vraiment j'étais pas dans l'ambiance E.T.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney