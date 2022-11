Dans cet épisode, on parle de comment c'est relou de pas aller assez vite pour réaliser une idée, de la famille Smet, et d'un cercueil à trois poignées, entre autres.

«Il était une fois, une podcasteuse. appelons-la Marine. Un jour, elle eu une idée formidable : faire un podcast de vulgarisation alors qu’elle n’y connait rien. Et puis, un autre jour, elle s’est dit : "tiens! Il n'y a pas qu’en culture générale que je n’y connais rien ! nan mais c’est vrai. J’ai 36 ans, avec ma meuf on veut acheter une maison, et franchement, on galère, on comprend rien : quand on achète une maison, on doit poser quoi comme question? parce que faire Toc toc, c’est porteur non ? c’est pas assez ! comment on calcule notre taux d’endettement? Et comment on choisit notre assurance ? et tiens c’est quoi la différence entre le pacs et le mariage? et si jamais on est enceinte, on doit le déclarer à qui ? et à quoi ça sert, une cocotte minute".

Bref, tous ces trucs d’adultes dont nos potes parlent tout le temps dans les diners, comme si c’était normal, et où moi je regarde au loin en espérant que personne ne souhaite que je donne mon avis sur ma mutuelle, sur les assurances vies, et sur les primes rénovation. Alors, notre podcasteuse, elle s’est dit: tiens, je vais créer Vulgaire, trucs d’adultes: les trucs d’adultes qu’on est censés connaître mais personne ne nous a jamais expliqué quoi faire. L’idée était super. Elle a commencé à travailler dessus en janvier 2022, elle a écrit et enregistré des épisodes, elle a commandé un générique à son frère. mais n’avait jamais le temps de le faire à fond… elle a donc fait une demande de subventions et puis, décidée, elle s’est dit: ça sortira en janvier, ce projet. Quand un jour, au Paris Podcast Festival, persuadée d’être un génie qui allait sauver le monde, elle a exposé son idée à Thibaut et Nina, les directeurs du festival, qui lui ont dit ‘ah mais c’est une super idée, vraiment”. Elle était contente, et ils ont ajouté: "mais ça vient de sortir chez nouvelles écoutes, ça?" »

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Documentaliste : Sophie Orsini

Réalisé par Antoine Olier

Générique : Romaine Baousson

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney