Dans cet épisode, on parle de Pif Gadget, d'un nuage brûlant, et d'un architecte con, entre autres.«Je ne vais pas vous mentir, Pompeï c'est un sujet que je me gardais depuis un moment pour une semaine où j'aurai pas trop le temps de faire beaucoup de recherches. Je me disais: "voilà c'est un sujet fastoche, tout est déjà écrit sur Pompeï, j'aurai juste à trouver des vannes". Je pensais que ça m'intéresserait pas trop et que je pourrais être efficace. Sauf que comme à chaque fois que je me dis qu'un sujet sera facile à traiter, et bien je me suis plantée. Plantée mais alors vraiment. Vous voyez l'interview qu'a donné Macron le mercredi après le 49.3 de la réforme des retraites? Quasiment autant.»

Vulgaire est un podcast de Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks.

Graphisme et illustrations: Juliette Poney.