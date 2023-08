Dans cet épisode, on parle de tout ce qui fait pinpon, des calendriers avec des chatons, et des gros incendies de l'été, entre autres.«Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire, dans lequel on va parler des pompiers. Oui, parce que moi en fait l'autre jour, j'ai fait un trajet en voiture avec une fille, elle était pompier et elle parlait de ses missions ça m'a passionné, alors je me suis dis qu'il fallait absolument que j'en apprenne plus. Ce dont on va parler c'est les camions rouges, les uniformes, la grande échelle, les "pin-pon, pin-pon", bref. On va parler des pompiers. Moi en vrai je ne m'y connaissais pas très bien en pompiers donc je suis allée voir sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris.»

Petit Vulgaire

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson

Montage, mixage, blagues et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune