Dans cet épisode, avec Sacha, 12 ans, on parle de One Piece, et donc d'un fruit du dragon, d'un bras droit, et d'un enfant qui veut devenir Pirate, entre autres.

«–Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire. Aujourd'hui j'ai de la chance parce que je suis accompagnée de Sacha. Vous le connaissez puisque vous l'avez découvert dans l'épisode de Noël. C'est lui qui attendait le Père Noël avec moi. Sacha, bonjour!

–Bonjour!

–Sacha, tu as eu envie qu'on parle aux enfants d'un truc qui est hyper important pour toi, dont tu es spécialiste. Et ce truc c'est?

–One Piece.

–Alors, qu'est-ce que c'est que One Piece?

–C'est un manga créé par Eiichirō Oda entre 1990 et 2000. En ce moment il y a 103 tomes en France et 104 au Japon et j'ai tout lu.

–Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à One Piece?

–Depuis un an et trois mois.

–Comment tu as commencé à lire One Piece?

–Je suis allé au festival de Cannes...

–Tranquille!»

