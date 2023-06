Dans cet épisode, on parle un terrain de 25 km de long, de Yoann Gourcuff, et d'un accouchement, entre autres.

«–Coucou! Non, ce n'est pas Marine Baousson qui a changé de voix. Je m'appelle Quentin Thiriau, j'écris les Petit Vulgaire avec Marine. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé qui s'appelle Olive et Tom. Et comme c'est un dessin animé qui parle de foot...

–Salut Quentin. Pardon, je me permets de t'interrompre. Qu'est-ce que tu fais là?

–Salut Marine. Tu sais, aujourd'hui c'est l'épisode sur Olive et Tom.

–Non, je sais pas, non.

–Bah tu sais, le foot c'est plus un truc de...

–De quoi? De ballon?

–Oui. Mais c'est surtout un truc de...

–De garçon. C'est ça que tu voulais dire? Le mot c'est "garçon".

–Non, c'est pas ça que je voulais dire! Je sais bien qu'aujourd'hui le foot est beaucoup plus ouvert à toutes les personnes quel que soit leur sexe ou leur genre.»

Petit Vulgaire, un podcast de Marine Baousson avec Quentin Thiriau. Écrit par Quentin Thiriau et Marine Baousson. Monté par Antoine Olier. Génériques par Romain Baousson. Illustrations de Juliette Poney. Produit par Studio Brune.