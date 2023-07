Dans cet épisode, on parle du plus long prout du monde, du fils de Beethoven, et de la fanfare de l'école Prout, entre autres.



«Salut les petits potes. Aujourd'hui on va enfin parler d'un truc hyper intéressant. Non parce que depuis le début de Petit Vulgaire moi je fais la maline, je suis là: "oui je vais vous expliquer la reproduction du corps humain dans le champ magnétique de la latitude...", on s'ennuie. Mais aujourd'hui, on va parler des prouts. Oui je sais c'est trop bien on va enfin parler de ma passion. Je suis trop contente. Alors en vrai moi je m'y connaissait un peu en prout, on va pas se mentir, mais je ne connaissais pas l'histoire du prout. Du coup, pour le savoir, j'ai regardé sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris.»

Petit Vulgaire

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Quentin Thiriau et Marine Baousson

Montage, mixage et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune