Dans cet épisode, on parle des jouets qui font de la musique, des bonbons qui changent le monde, et d'une petite bébète qu'on déteste, entre autres.

«Les enfants ouvrez bien grand vos oreilles et cachez vos cheveux car aujourd'hui nous allons parler des poux. Moi, des poux, j'en ai déjà eu genre pleins de fois. Au moins genre 15 fois, dont 3 alors que j'étais adulte. Mais non mais c'est pas de ma faute c'est parce que je faisais du baby sitting et je sais pas, mes cheveux ça doit être un endroit trop cocooning pour les poux. Dès qu'un des enfants que je gardais les attrapais et bien je les attrapais moi aussi, toujours. Et comment c'est nul de devoir passer tous ses cheveux dans un mini peigne. Bon, mais à part le mini peigne et le fait que ça énerve tous les parents, moi je m'y connaissais pas très bien en poux du coup j'ai regardé sur internet et je t'expliquer ce que j'ai compris.»

Petit Vulgaire

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson

Montage, mixage et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune