Dans cet épisode, on parle de Vianney, de la collée, et des chevaleresses, entre autres.



«Bonjour c'est Marine. J'avais envie de te parler de chevaliers aujourd'hui alors j'ai inventé un dialogue de chevaliers mais j'ai mis des mots au hasard. En fait, figure toi que c'est un vrai mot de chevalier, "ripaille". Ripaller, ça veut dire faire un grand repas de fête et s'en mettre plein le ventre. Mais en vrai moi sinon les chevaliers, à part Godfroy de Montmirail, le chevalier trop rigolo dans le film qui s'appelles "Les visiteurs", moi j'en connaissais pas, et je connaissais rien du tout sur eux. Du coup j'ai regardé sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, c'est que les chevaliers, c'est un peu les super-héros du Moyen Âge. Ceux qui au nom de la justice, défendaient le bien contre le mal, la veuve et l'orphelin.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Quentin Thiriau et Marine Baousson

Monté par Marine Quinson

Mixage, voix additionnelles, et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune

Stagiaire : Emma Estevez