Dans cet épisode, on parle des crottes de nez de Superman, d'avoir 1 bouche, 1 nez et 2 yeux, et de comment sauver des gens, entre autres.

«–Salut les nazes! Dans ce nouvel épisode j'ai une très bonne nouvelle pour vous: vous êtes tous et toutes des super-héros ou des super-héroïnes.

–Ah bon?

–Ouais, je sais, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre la première fois qu'on me l'a dit. Dans tous les gens qui m'écoutent, il y en a la moitié qui mangent encore leur crottes de nez discrétos et c'est pas forcément les enfants. Et tout ça c'est des super-héros?

–Attend mais ça veut dire que Superman il mange ses crottes de nez?

–Oui, mais pas Wolverine, il peut pas sinon avec ses griffes il se ferait super mal.

–Ha oui, imagine quand il doit se gratter les fesses!

–Bon, en tout cas, vous êtes tous et toutes des super-héros ou des super-héroïne. Mais sachez que moi aussi j'en suis une. Et mon pouvoir c'est que je fais des super prouts. Mon nom de superhéroïne, c'est "Super Marine"»

Petit Vulgaire

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson

Avec le SAMU pédiatrique de Paris

Montage, mixage, blagues et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune