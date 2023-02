Dans cet épisode, on parle d'une ronde de teubs, d'une fille à serre-têtes, et de la caféïne, entre autres.

«Nous voici au troisième jour de cette semaine consacrée aux drogues et après avoir parlé, que dis-je chanté la cocaïne avec Rose, je me suis dit que ça serait pas mal qu'on se fasse quand même un point plus global sur la drogue. Enfin, les drogues, parce que comme les ennuis judiciaires de la plupart des membres du gouvernement, il y en a plusieurs: certaines dont on dit qu'elles sont douces, et d'autres, dont on dit qu'elles sont dures. Moi, les drogues, je n'y connaissais rien, ou pas grand chose: je n'en ai jamais pris, je n'en ai même jamais vu de ma vie, alors même qu'il m'est déjà arrivé d'être dans la même pièce que des gens très défoncés. Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris sur les drogues douces. Et ce que j'ai compris, c'est que: parler de drogues dures et de drogues douces, ça ne veut rien dire. Il y en a qui sont légales et d'autres illégales, elles sont plus ou moins addictives mais il n'y a pas de bonne drogue ou de mauvaise drogue.»

Un podcast de Marine Baousson/Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney

Documentaliste: Claire Jouault