Épisode 218 – Dans cet épisode, on parle de la musique de Diam's, d'un carnet moche, et d'un kit de petit chimiste, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de la musique de Diam's, d'un carnet moche, et d'un kit de petit chimiste, entre autres.

«Aujourd'hui je vais principalement vous parler des drogues de synthèse, qui sont donc s'opposent contrairement aux drogues naturelles (chanvre, champignons, le chocolat, ou la musique de Diam's, etc.). Si, Diam's est une sorte de drogue. Pardon mais quand elle a sorti sa papeterie j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un carnet alors que bon, ils étaient moches. Faut quand même pas déconner, c'est une drogue.

La fabrication de drogues de synthèse implique des manipulations chimiques. Elles sont parfois conçues à partir de plusieurs ingrédients parfaitement légaux, dont la combinaison, par réaction chimique, crée des substances provoquant des effets puissants, à la fois sur le corps et l'esprit. Après, je ne suis pas certaine que ce soit possible de les faire avec une boite Mon petit chimiste… Et c'est bien dommage ! "Coucou les enfants, aujourd'hui on va prendre un navet, un peu de liquide vaisselle, trois gouttes d'huiles essentielles et hop ça va créer de la MDMA! On y va les enfants? C'est parti!"

Bon mais moi les drogues dure j'y connaissais rien, donc j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Documentaliste : Claire Jouault

Merci à Faten pour son aide

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast