Dans cet épisode, on parle de Virginie Efira la Goat, des jeux de mots de mon frère, et d'un cocktail d'huiles essentielles, entre autres.«Vous le savez peut-être mais Vulgaire est né pendant le Covid, premier confinement. Vous vous rappelez c'était l'époque où on se disait que peut-être, peut-être, nos vies allaient plus jamais être les mêmes. Moi je me souviens, je marchais dans la rue en allant faire les courses avec mon masque qu'une pote m'avait fait dans un tote bag et je me disais que j'étais pas crédible en masque. Comme si j'étais une sorte de fraude, vous savez c'était ce moment où quand on croisant des gens on faisait des immenses détours et on les regardait avec des petits yeux tu sais comme des espions qui se croisent et qui se reconnaissent, et d'un coup tout est au ralenti dans le film parce que ils sont pas censés se reconnaître. À ce moment là on avait beaucoup parlé de la peste parce cette épidémie avait aussi pas mal fait le buzz dans le passé.»



Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney