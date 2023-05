Dans cet épisode, on parle de Zezette du Père Noël est une ordure, d'un double poney, et de Liber'tif, entre autres.

«–Mylène Farmer…

– Déjà, sachez que son vrai nom, c'est pas Mylène Farmer, non, ce serait Mylène Gautier.

–Elle naît le 12 septembre 1961, à Pierrefonds, pas loin de Montréal, au Québec.

–Ah bon? Mais elle est pas Française?

–Si, mais en fait son papa avait été muté là bas pour concevoir un barrage.

–Ah c'est un castor son papa ?

– Alors on ne sait pas grand-chose d'elle mais a priori on sait une chose: son papa n'est pas un rongeur de grande taille à la queue plate.

–Ah.

–Bref, Mylène est née au Canada et elle y a vécu jusqu'à ses 8 ans. De cette période, elle ne se souviendrait que des paysages enneigés, et c'est une de ses grosses sources d'inspiration.

–An plus de la dépression et du BDSM tu veux dire.

–Oui, voilà.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune écrit par Marine Baousson, Laura Domenge et Grégoire Dey. Réalisé par Antoine Olier. Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks. Graphisme et illustrations: Juliette Poney.