«Je sais, je sais, vous allez m'engueuler pour ce que je vais dire mais je n'ai jamais vu Mon voisin Totoro. J'ai vu seulement un film de Miyazaki, Le Château dans le Ciel en 2009 et franchement, ça m'a pas emballée, et j'ai trouvé ça long. Il paraît que c'est super poétique, mais moi, la poésie, je trouve juste que ça n'avance pas, sa poésie. Si je devais la comparer avec celle de Bruno Le Maire... Disons qu'il s'y passe moins de choses. Il y a des images aussi...

Donc bon, je me disais: ça va encore être l'histoire d'une grosse peluche qui boit de la soupe avec une petite fille pendant 2h sans échanger un seul vrai mot à part des onomatopées, merci. Mais j'ai déjà vu La Belle et la Bête et j'ai pas du tout envie de voir encore une relation amoureuse cheloue entre une peluche et une meuf qui devrait plutôt aller voir un psy plutôt que de dater un Lion qui parle, qui l'emprisonne, et qui est sapé comme le prince William et Kate au couronnement de Charles et Camilla.»

