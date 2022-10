Épisode 189 - Dans cet épisode, on parle d'une piscine, des petits rats, et du look de mes parents, entre autres.

«Le sujet du jour m'a été soufflé par mes parents, qui étaient récemment en goguette à Paris, qui ont donc réservé pour une visite guidée de l'opéra Garnier. Ils en sont sortis enchantés, et ma mère, déçue, m'a dit: “on n'a pas pu aller dans les loges ni la salle parce qu'il y avait une générale mais on a eu un autre ticket pour revenir un autre jour”. Bon, elle se la pétait un peu en disant "générale" comme si c'était un mot que j'allais pas comprendre, mais sinon, elle avait tellement d'étoiles dans les yeux que je me suis dit qu'il était absolument nécessaire que je m'intéresse au sujet. Ce que j'ai fait, j'ai tapé “Opéra Garnier” sur google, et la première question, c'était sur: “comment s'habiller pour aller à l'opéra Garnier” ? Si j'en crois mes parents: short rose, robe à fleurs, baskets, et sac à dos Décathlon, pas de quoi faire une recherche google. En tout cas pour en savoir plus, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney