Dans cet épisode, on parle de la petite maison dans la prairie, d'un martyrologue, et de la collection gay amish romance, entre autres.

«Moi je suis une grande fan de New York Unité Spéciale et de, grosso modo, toutes ces séries où y'a des enquêtes avec des comédiens qui froncent les sourcils pour faire genre qu'ils sont concernés et inquiets. Peu de choses me rendent aussi heureuse que d'entendre le "dundun" de New York Unité Spéciale quand j'allume la télé à l'hôtel après un de mes spectacles. Et souvent, dans ces séries, y'a un moment où y'a des enfants qui sont malades, mais dont les parents refusent les traitements car ils sont Amish, ou Mormons. Moi, vu que je les connaissais que par la télé, je pensais qu'être Amish ou être mormon, c'était s'habiller comme dans la petite maison dans la prairie en citant la bible toutes les trois phrases… mais c'est tout. Et comme je ne pouvais pas parler des deux, j'ai décidé de faire trou trou (ou plouf plouf, en fonction de votre région) et et j'ai choisi les Amish. Du coup, pour en savoir plus, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Sources:

–«Documentaire La vie hors du commun des Amish», YouTube

–«En Alsace, dans la vallée des Amish, invitation au voyage», Arte.tv

–«Quelle est la différence entre un Amish et un Mormon ?», geo.fr

–«Histoire : les racines des Amish en Alsace», France 3

–«Les Amish en Alsace au XVIIIe siècle», museeprotestant.org

–«Amish», wikipedia.org

–«1972: Bienvenue chez les Amish, Archive INA», YouTube

–«Amish, une vie secrète», dailymotion.com

Retrouvez Vulgaire sur Instagram: @vulgaire_lepodcast



Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney