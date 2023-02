Dans cet épisode avec Yoann Chabaud, on parle de Tristan Lopin, de Nice, et d'un voyage à Saint-Raphaël, entre autres.

«Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cette semaine, vous le savez,on est dans une semaine un peu spéciale parce que j'ai eu envie de parler de drogues. Plus précisément d'un truc que j'ai découvert il y a à peu près un an –en faisant un podcast pour la Pride de Marseille– qui s'appelle le chemsex. Moi, vraiment, je ne savais pas ce qu'était le chemsex et dans ce podcast (qui s'appelle Non conforme), je discute avec deux médecins quime racontent ce qu'est le chemsex. Et à un moment je me dis : "Ah mais en fait, j'ai des amis qui pratiquent ça. Et je ne le savais pas." Et donc, en écoutant leurs témoignages, je me suis dit : "Peut-être que c'est ce qui est arrivé à Yohann, qui est un ami à moi." Il est avec moi aujourd'hui. Bonjour Yohann !»

Cet épisode a été enregistré le 31 janvier.

