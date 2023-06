Dans cet épisode, on parle de gueules cassées, de grat' grat', et de hasard prépondérant, entre autres.

«La semaine dernière, alors qu'on était en vacances à l'Île de Ré avec ma famille et que mon père a sorti 7 mots croisés de sa poche avec un regard coquin, je me suis demandé: "Bon si j'allais devenir riche, bien sûr, mais aussi d'où ça venait, la Française des Jeux?". Comme je n'en savais rien, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en 1918. La première guerre mondiale vient de se terminer, et les messieurs qui y étaient reviennent à la maison. Cette guerre a été différente pour plein de raisons, c'était la première guerre de tranchées, et de nouvelles armes de combat sont apparues, comme certains gaz ou encore des obus. Il y a eu beaucoup de blessés au visage, des gens qui sont rentrés vivants mais avec le visage très abîmé, ça pouvait être des mâchoires en moins, des trous au niveau du nez, etc. Ces hommes, on les a appelé, "les gueules cassées".»

