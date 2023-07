Dans cet épisode, on parle de la révolution des câlins, des orques, et de Darmanin qui joue les gros durs, entre autres.

Cet été, on va tenter de comprendre ce que c'est, le wokisme... alors, dans cet épisode de Vulgaire Wokisme, avec le roi de l'islamogauchisme Guillaume Meurice, on parle de la révolution des câlins, des orques, et de Darmanin qui joue les gros durs, entre autres.

–Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été on fait une série spéciale wokisme: on va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme tels que "grossophobie", "intersextionnalité", "LGBT" ou encore: "islamogauchisme". Et justement j'ai aujourd'hui avec moi pour en parler le roi de l'islamogauchisme: Guillaume Meurice, bonjour.

–Bonjour, je suis flatté. Tu es la deuxième personne qui me dit que je suis le "roi de l'islamogauchisme".

–Qui était l'autre personne? Éric Zemmour?

–C'est un magazine qui s'appelle L'incorrect, qui est un peu le Society des fachos. Donc c'est un peu Valeurs Actuelles mais en mode "on est cools" quoi.»

