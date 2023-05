Dans cet épisode, on parle de David Hasselhoff, d'une tong, et de la success story de deux mecs blancs, entre autres.

«Dans ce nouvel épisode, je vais encore vous raconter la fabuleuse et rarissime histoire de comment deux mecs blancs et pas pauvres sont devenus richissimes. Mais qu'au final, selon eux, la leçon à tirer de leur succès, c'est que tant qu'on fait les choses qu'on aime, tout ira bien. Merci pour votre sagesse, les mecs. Et cette fois la marque que ces deux mecs blancs friqués ont créé, c'est Instagram. Évidemment, j'ai Instagram depuis bien longtemps. J'ai reçu une notice d'archive et c'est une photo de Kevin Ravi et moi il y a onze ans. Ouais onze ans, c'est énorme. Alors pour résumer, je suis vieille, mais en recevant cette photo, je me suis demandé: c'est quoi l'histoire d'Instagram et comment ça a été créé? Pour le savoir, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. »

