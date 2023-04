Dans cet épisode, on parle de mes voisins de TGV, d'un téléscope, et de Google images, entre autres.«Je sais ce que vous vous dîtes, vous pensez: "ah, enfin un Vulgaire un peu croustillant". Moi aussi je pensais ça. Et puis ensuite j'ai pensé "oui, croustillant c'est peut-être pas les bons mots". Moi, les hémorroïdes je savais pas bien ce que c'était. En fait je pensais que c'était un truc de vieux monsieur, un peu comme les charentaises et le fait de parler du lobby LGBT, du racisme anti-blancs et de la menace Sandrine Rousseau. Et c'est vrai qu'elle est terrifiante Sandrine Rousseau. Il y a des politiques qui détournent de l'argent public, d'autres qui créent des fonds pour donner des sous à des potes, d'autres qui frappent des femmes, d'autres qui abusent de leurs fonctions pour avoir des faveurs sexuelles mais Sandrine Rousseau elle, elle assure un bien pour pouvoir voter dans l'arrondissement dans lequel elle se présente, et dans lequel elle habite actuellement: oh mon dieu, quel malfrat.»

