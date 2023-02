«Salut, cette semaine je suis en vacances. Alors j'ai décidé de vous présenter un passage que j'ai écrit autour de la fabuleuse –et là franchement je pèse mes mots– la fabuleuse exposition Habibi, les révolutions de l'amour que vous pouvez voir jusqu'au 19 mars et où j'ai joué le 8 février dernier lors du Gala Queer de l'Institut du Monde Arabe. Parce que cette exposition elle est donc à l'Institut du Monde Arabe. Voilà, j'ai écrit un passage juste avant spécialement pour l'occasion et puis je l'ai joué sur cette scène magnifique. J'étais hyper heureuse donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera rire. C'est un live, bonne écoute à vous. À bientôt et on se revoit après mes vacances.

—Je suis trop contente d'être là. Et j'ai écrit un texte que j'ai fini hier à 3h du matin. Donc je le connais pas. Il est là. Donc on va voir, peut-être que vous allez passer un très long moment et vous vous direz: "Elle a pas dormi pour ça?" C 'est un petit suspense. En tout cas vous êtes avec moi, vous me soutenez et tout? Je m'appelle Marine Baousson enchantée et je suis très très heureuse d'être sur ce Gala Queer de l'Institut du Monde Arabe.»

Merci à toute l'équipe de l'IMA pour leur accueil.

Allez voir l'expo ici , c'est jusqu'au 19 mars.

Retrouvez Vulgaire sur Instagram

Vulgaire, un podcast de Marine Baousson / Studio Brune