Dans cet épisode, on parle de rouler des mécaniques, de Geri, et de l'égo de Gordon Bennett, entre autres.



«Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Ça y est ils sont contents. Ils ont enfin leur épisode sur la Formule 1. Non parce que Vulgaire va avoir trois ans et ça fait trois ans que vous me cassez... vous me demandez régulièrement d'aborder un sujet qui ne m'enchantait pas: La Formule 1. Mais là j'avoue j'ai été un peu à sec. Je savais pas quoi faire, j'ai donc fait un appel pour savoir ce que vous aviez envie que je fasse et la première réponse a été: la Formule 1. Mais faut quand même avouer que c'est super chiant la Formule 1. C'est des mecs qui font de la voiture, on voit pas leur gueule, ça fait un bordel pas possible.»

Un podcast de Marine Baousson I Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney