Épisode 215 - Dans cet épisode, avec Rose, on parle de la liste, de Faustine Bollaert, et du prix de l'acétone chez Castoche, entre autres.

Dans cet épisode, avec Rose, on parle de la liste, de Faustine Bollaert, et du prix de l'acétone chez Castoche, entre autres.



«Bonjour et bienvenue dans cette semaine dédiée aux drogues, parce que j'ai eu envie de me pencher sur ce sujet. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais particulièrement dans les drogues, il y en a une qui m'intrigue plus que les autres et c'est la cocaïne. Et je me suis dit "tient, tient, tient", il faudrait peut-être une spécialiste pour en parler. Qui est-ce que j'ai dans mon entourage qui s'y connaît? Alors mes parents: non. Mes amis: pas que je sache. Emmanuel Macron: je n'ai pas son numéro. Du coup j'ai pensé à Rose. Oui, vous savez Rose, la chanteuse.»

Un podcast de Marine Baousson/Studio Brune

Écrit et présenté par Rose et Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney