Épisode bonus – Cet été on va parler islamo gauchisme, grossophobie et intersectionnalité avec humour.

Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire un peu spécial. C'est l'anniversaire de Vulgaire, et je voudrais vous remercier car Vulgaire est le succès que j'ai attendu toute ma vie.

Je vis du métier d'humoriste depuis 2012 et souvent j'ai pensé à abandonner car mes salles ne se remplissaient pas ou pas assez, que j'ai souvent trouvé que c'était une lutte et que peut être finalement cette lutte n'était pas pour moi, mais Vulgaire, ça m'a portée pendant ces trois dernières années. Tous confondus, mes podcasts vont d'atteindre dans les prochains jours les six millions d'écoutes, Vulgaire et Petit Vulgaire étant les plus écoutés, avec, un peu derrière, Phoenix, le podcast que j'ai créé avec mon amie Bérengère Krief, Club citrouillade et Parodicast. Il n'y a pas un de mes podcasts qui ait fait moins de 100.000 écoutes et je suis très très très reconnaissante de tous les messages que je reçois, tout ce temps que vous consacrez à m'écouter.

Grâce à vous, j'ai pris confiance, et j'ai enfin pensé que j'avais ma place derrière un micro, qu'il soit sur une scène, dans mon salon, ou, comme depuis un an, sur France Inter.

Justement, c'est de ça dont je veux vous parler: France Inter m'a proposé d'animer une émission avec Marie Misset, que vous connaissez sûrement du podcast Vieilles Branches, ou 1h et quart avant la fin du monde, et Maïa Mazaurette, qui officie à Quotidien, sur France Inter, et dans Le Monde.

Ça sera à 17h tous les jours à partir du 28 août. Je sais à quel point les gens aiment l'émission que la nôtre va remplacer, je l'adore moi aussi, et j'ai un respect immense pour Charline Vanhoenacker et son équipe.

Néanmoins, ça va être beaucoup de travail, et cela va être sûrement compliqué pour moi de tenir le rythme avec Vulgaire.

Cet été, j'ai prévu des rediffusions, je ne l'avais jamais fait en 3 ans, mais aussi des inédits. La semaine prochaine, vous aurez un épisode normal, mais à partir du 17 juillet j'inaugure une série d'été qui s'appelle «Vulgaire wokisme». J'ai pris tous les mots clés d'une couverture qui parlait de la soit disant menace wokiste, et j'ai décidé de les décortiquer, de les expliquer, les vulgariser. Cet été on va parler islamo gauchisme, grossophobie, intersectionnalité, avec humour, et avec des invités incroyables! Je vous garde la surprise de qui mais ça devrait vous plaire! Ça sera des petites interviews, aussi longues qu'un vulgaire normal!

Il y aura aussi quelques petits Vulgaire, bien sûr…

Mais pour la rentrée, laissez-moi m'organiser pour revenir encore plus forte!! Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais j'ai très très très envie de continuer, bien sûr!

Merci de m'avoir portée jusqu'ici, c'est immense ce cadeau que vous me faites de me suivre!

Bel été à vous!

Épisode Bonus monté par Antoine Olier