Dans cet épisode, avec Sacha, on parle du Père No', des jedis, et de Saturne, entre autres.

«-C'est bon Sacha, tout est prêt ?

-Oui. J'ai mis un chocolat chaud et des Kinder Bueno près de la cheminée

-Super! Il va se mettre bien Papa Noël !

-Mais du coup, le chocolat il va être froid quand il va arriver non ?

-Ah ouais, j'avais pas pensé…

-Tu penses qu'il aime le Cacolac le Père Noël ?

-Je sais pas… Sinon il faut lui mettre une thermos…

-Chut ! Le voilà, je crois.

-Ah non, c'est mon chat Malo.

-Il m'a fait peur… T'es vraiment sûr qu'il existe ?

-Qui, Malo ?

-Mais non le Père Noël !

-Bah je crois ouais… Pourquoi ?

-Je sais pas je me demande c'est tout.

-Il est quelle heure ?

-23h37.

-Il devrait pas tarder.»

Un podcast de Marine Baousson écrit par Quentin Thiriau et Marine Baousson

Monté par Marine Quinson

Mixage, voix additionnelles, et génériques par Romain Baousson

Illustrations de Juliette Poney

Produit par Studio Brune

Stagiaire : Emma Estevez

Instagram : https://www.instagram.com/vulgaire_lepodcast/