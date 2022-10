Épisode bonus - Dans cet épisode de «Petit Vulgaire», on parle d'un sarcophage, d'un gâteau-voiture, et de Space Mountain, entre autres.

«Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vul... Attends, j'ai entendu un bruit. Oui, il y a eu un bruit bizarre là, comme un grincement. Écoute. On dirait un sarcophage... Ah, une momie!

-Mais non, je rigole, c'est moi.

-Mais Romain, mince !

-Hahaha, la tête que tu as fait. Trop drôle!

-Mais tu m'a foutu les jetons là.

-Mais je me suis juste enroulé de papier toilette. Haha, la tête.

-La honte!

-Bon, maintenant que mon frère a terminé, bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire sur - justement - les momies. Bah oui, c'est Halloween, j'ai eu envie de faire un sujet qui fait peur. Pour moi une momie c'est mon petit frère qui s'enroule de PQ pour me faire peur. Là, il vient quand même de dérouler dix rouleaux de papier, hein... Ah bah je vous le dis, il ne vaut mieux pas que quelqu'un ait une gastro aujourd'hui.»