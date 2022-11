Dans cet épisode, on parle d'économie, de dragons, et de Greta Thunberg, entre autres.



« Sachez que depuis que je fais Petit Vulgaire, il y a un thème que les enfants m'ont beaucoup beaucoup beaucoup demandé c'est: les impots sur le revenu et les axes foncières

-(enfant) ah bon ?

-(Marine) Non je déconne, c'est les licornes.

-(enfant) aaah.

-(Marine) J'ai reçu pleins de messages pour me demander de parler de ça et moi je m'y connaissais pas très bien en licorne. La seule que je connaissais de licorne C'est ma filleule Alma quand elle met son pyjama préféré. Mais en fait, ce qu'il faut savoir c'est que le terme licorne est employé pour désigner une start-up des nouvelles technologies valorisées à plus d'un milliard de dollars non cotée en bourse pour ce qu'est une licorne en France

-(enfant) Qu'est ce que c'est que ça ?

-(Marine) Attendez je crois que je suis entrain de me tromper de licorne là. Là je suis entrain de parler des licornes d'adultes.»