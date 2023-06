Épisode bonus – Parfois, j'écris des chroniques pour France Inter, et finalement, la veille, on me change le sujet. Sur Instagram, on m'a dit de partager les chroniques perdues en bonus de «Vulgaire» alors voilà.

«Salut, bienvenue dans ce petit bonus de Vulgaire qui s'appelle Chroniques perdues. Il m'arrive d'écrire des trucs pour France Inter et parfois, la veille, ils changent le sujet. Donc je dois en écrire une autre. Ou parfois je participe à des choses et je dois écrire des petits textes et je me suis dit que de temps en temps je pouvais vous les partager. Sur Instagram on m'a dit de les partager en bonus de Vulgaire donc voilà. Ça commence avec ce texte que je vais vous lire tout de suite sur la nouvelle civilité sexuelle.»

