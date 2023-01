Épisode 212 - Dans cet épisode, on parle de Marc Lavoine, d'une belle moustache, et d'archéologues qui se battent, entre autres.

«Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Vulgaire de 2023. On est en 2023, c'est pas trop bizarre? Si hein? Figurez vous que c'est donc en 2023 que j'ai appris qu'en fait, Vercingétorix, il était pas breton. Grosse déception. Moi je croyais que c'était une vedette locale de chez moi, un mec qui devait être de ma famille lointaine, ou de celle de Clovis, un genre de cousin éloigné quoi. Sauf qu'entre les 2 y'a plus de 500 ans d'écart, et alors Vercingétorix, il était auvergnat, donc vraiment rien à voir avec moi. Je m'en suis rendue compte parce que je voulais en savoir un peu plus sur la bataille d'Alésia, je trouvais que c'était pas mal de commencer l'année avec un peu d'histoire de France. Surtout que moi, Alésia, je ne savais rien du tout de cette bataille! Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney

Documentaliste: Pauline Delabroy-Allard