C'est parti pour un récap' d'octobre 2022, mais en Vulgaire ! Retrouvez-moi chaque jour. Un jour = un mois !

«L’actu principale d’octobre c’était quand même que si on veut faire une collab' avec Shein en gagnant 100 euros, c’est possible. Je le sais parce qu’Instagram me le répète environ 30 fois par jour... Après si vous préférez faire du circuit court vous pouvez, regardez maintenant Bella Hadid elle se peint direct ses vêtements sur le corps avec un spray, comme on a pu le voir à la fashion week de Paris, et sur internet… Partout sur internet. Notamment sur Insta… Ah bah d’ailleurs si jamais vous voulez faire une collab' avec Shein en gagnant 100 euros, c’est possible !

Donc octobre. Le 1er octobre un vase chinois est vendu plus de 9 millions d’euros aux enchères à Fontainebleau… En gros, une femme meurt, elle laisse un appart' rempli à Saint-Briac-sur-Mer, en Bretagne, l’héritière fait estimer le tout et… Oh il est joli ce vase ! Elle est riche instantanément. Vous savez ce qu’elle pourrait acheter la dame ? 90 000 collab' avec Shein ! Et vous ça vous intéresse pas une petite collab' avec Shein? Nan? N’hésitez pas. »

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Ecrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste : Aline Thomas

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez