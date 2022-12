C'est parti pour un récap' d'août 2022, mais en Vulgaire ! Retrouvez-moi chaque jour. Un jour = un mois !

«On avait quitté juillet avec Taylor Swift et ses 170 trajets en jet, qu'on appellera des tra-jets… Bon ok : non. Bref, on commence août et on a l'info qu'en juillet l'avion privé de Bernard Arnault a émis 520 tonnes de CO2 durant le mois. Alors Bernard Arnault, je trouve personnellement qu'il chante moins bien que Taylor Swift, mais surtout il s'appelle pas Bernie Arnold. Nan, c'est Bernard Arnault. Il est français, donc.

Et bah moi je pense qu'il a pas du se dire que c'était à lui que Manu la macronce s'est adressé quand il a fait son discours nous annonçant que c'était, je cite: “la fin de l'abondance” aux français·es. qui avaient déjà renoncé à l'abondance depuis longtemps. Ou alors Bernard il a cru que l'"Abondance" c'était le nom du TGV et que donc il fallait l'éviter à tout prix, je sais pas. On verra s'il en parle dans son prochain album country.

Le seul qui a aimé août, c'est Balkany, qui a retrouvé sa meuf à Giverny, car il a pu bénéficier d'un aménagement de peine et à quitter la prison sans bracelet électronique. Il est apparu aminci, nuque longue, lunettes de Guy Georges. Et là on se dit : "Whouaaaah elle est longue et chiante cette série. Les scénaristes nous ont déjà fait le coup 15 fois et en plus c'est mal foutu : on sait qu'il est coupable depuis le début, c'est relou en fait." »

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Ecrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste : Aline Thomas

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez