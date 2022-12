C'est parti pour un récap de juillet 2022, mais en vulgaire ! Retrouvez-moi chaque jour. Un jour = un mois !

«En juillet 2022, on a eu chaud. Très chaud. Le mois de juillet 2022 a été le plus chaud enregistré depuis le début des relevés météorologiques, en 1958… Les températures caniculaires, c’était déjà pas facile à vivre pour… bah tout le monde en fait… mais c’est devenu insupportable quand des incendies ont ravagé la Gironde, les Cévennes ou encore la Bretagne. Des centaines de milliers d’hectares de forêt sont partis en fumée.

J’ai vraiment l’impression que c’est là que l’on s’est tous dit : "ok là c’est grave". Ah bah quand il fait TROP chaud en Bretagne c’est qu’il fait vraiment chaud tout court. Là l’écologie c’est important. Là le réchauffement climatique ça devient n’importe quoi.

Le déclencheur ? Le camping de Patrick Chirac et de Camping Paradis a brûlé, et ça, on aime pas nous les Français»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Ecrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste : Aline Thomas

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez