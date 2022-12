C'est parti pour un récap de juin 2022, mais en vulgaire ! Retrouvez-moi chaque jour. Un jour = un mois !

«En juin il y a eu les législatives! Eric Zemmour et Jean-Michel Blanquer ont tous les deux perdu au premier tour dans leurs circonscriptions respectives. Oh naaaaaan les pauvres… Oh la la mince… Bon par contre je fais la maligne mais 89 députés RN sont élus à l’assemblée nationale, et ça c’est pas cool du tout parce qu’ils ont donc 89 sièges à l’assemblée, et dans ma tête c’est pas tellement des sièges, c’est plus des cuvettes sales jamais relevées…

La NUPES gagne 150 sièges, mais bon, quand même, c’est Macron et son groupe qui s’appelle pas "Ensemble" mais "Ensemble !!!" qui passe en tête avec 245 sièges… Il perd donc la majorité absolue, ce qui veut dire qu’il peut craindre que les autres bords s’unissent pour refuser chaque proposition… Et donc être bloqué pour mener la politique qu’il veut. Il a donc ce qu’on appelle une majorité relative. Il a donc dû être relativement dégouté. »

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Ecrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste : Aline Thomas

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez