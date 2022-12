C'est parti pour un récap de MAI 2022, mais en Vulgaire ! Retrouvez-moi chaque jour ! un jour = un mois !

«Alors que le conflit en Ukraine continue, le mois de mai a commencé par la publication de Guerre, roman posthume de Louis-Ferdinand Céline, connu notamment pour son Voyage au bout de la nuit et son… antisémitisme. Et c'est fou qu'on arrive à sortir des romans entiers qui étaient perdus. J'espère que ça fera pas la même chose avec Bernard-Henri Levy quand il décèdera.

Sinon, 14 mai 2022, c'est le début du nouveau règne… Euh de la nouvelle présidence d'Emmanuel Macron qui a été élu le 24 avril. Et il n'annonçait pas de premier ministre. On attendait, on attendait, on se disait : "tiens, ça commence à devenir long". Le 16 avril, donc, le gouvernement Jean Castex démissionne et Élisabeth Borne est nommée Première ministre.»

