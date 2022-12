C'est parti pour un récap d'avril 2022, mais en Vulgaire! Retrouvez-moi chaque jour! Un jour = un mois!

«En avril 2022, comme la guerre en Ukraine c'est devenu "so mars 2022", on a eu droit à un nouveau signe que la fin du monde arrive: le début de l'épidémie de variole du singe de 2022. Pile au moment où on commençait à prendre la confiance en terme de Covid, nouvelle épidémie qui commence. Et de nouveau, on nous dit: "nan c'est pas la peine de s'inquiéter". C'est-à-dire que la dernière fois on nous a pris pour des cons donc on va peut-être un peu paniquer si ça vous dérange pas. En parlant de nous prendre pour des cons, parlons des élections présidentielles en France! En avril 2022, premier tour du scrutin le dimanche 10 avril et grosso modo, ça a été pareil que 2017 quoi, "Macrel versus Le Pon". Non pardon,"le Con versus Ma peine". Ah non pardon voilà, "Macron versus Le pen". Oui, j'ai essayé de mettre du suspense, mais en fait c'est la routine, quoi. Je veux pas trop vous spoiler mais c'est Macron qui a gagné, et dans le débat du 2ème tour, qu'il a daigné faire, il a sorti à Marine Le Pen: "vous parlez à votre banquier quand vous parlez à la Russie".»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste: Aline Thomas

Graphisme et illustrations: Juliette Poney

Stagiaire: Emma Estevez