C'est parti pour un récap de mars 2022, mais en Vulgaire! Retrouvez-moi chaque jour! Un jour = un mois!

«Mars commence avec le décès du roi du 13h, Jean Pierre Pernaut, emporté par un cancer à 71 ans. Les foires à la saucisse et les musées associatifs de la miniature de toute la France sont en deuil, et moi aussi, j'avoue. Ça fait bizarre. Si un présentateur vedette de TF1 des années 80 qui n'aa pas 150 "MeeToo" au cul, ça fait très bizarre! Le 2 mars: Taubira retire sa candidature. Le 3 mars: Macron annonce la sienne avec une “lettre aux Français” envoyée à tous les médias. Lettre aux Français, je ne sais pas pourquoi, ça fait prétentieux. Ça me fait le même effet que les gens qui mettent “officiel” dans leurs noms sur les réseaux sociaux. C'est con parce que s'il voulait vraiment toucher tous les votants potentiels il aurait pu faire une "lettre aux Français et à Douglas le chien". 5 mars: c'est mon anniversaire. En cadeau j'ai eu une lettre aux Français et j'étais un peu dégoûtée».

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste: Aline Thomas

Graphisme et illustrations: Juliette Poney

Stagiaire: Emma Estevez